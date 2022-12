França, Itália e Espanha tomam iniciativas para prevenir imigração ilegal

O ministro espanhol dos Negócios Estrangeiros, José Manuel Albares, assinou a formalização de iniciativas em conjunto com Itália e França, com países africanos, para prevenir a migração ilegal.

Os acordos no âmbito da “Equipa Europa”, formato de cooperação da Comissão Europeia e dos Estados-Membros, foram assinados esta segunda-feira em Bruxelas com a Mauritânia, Níger e Nigéria, com o objetivo de melhorar a cooperação para combater as raízes da migração e impedir a utilização de rotas de migração ilegal para chegar à Europa.

“Os principais objetivos são muito simples: trabalhamos em conjunto para reforçar a resiliência, apoiar o crescimento económico, novos empregos e um futuro para os jovens no seu país de origem, ao mesmo tempo que cooperamos para combater a migração irregular”, disse o Comissário Europeu para a Vizinhança e o Alargamento, Oliver Varhelyi, durante o anúncio das medidas.

No caso da rota do Mediterrâneo Ocidental, Bruxelas e os Estados-Membros já mobilizaram 908 milhões de euros para apoiar a cooperação com a Argélia, Mauritânia, Marrocos, Senegal, Gâmbia, Burkina Faso, Gana, Guiné, Costa do Marfim, Mali, Níger e Nigéria.

Relativamente a Espanha, Varhelyi pormenorizou que estão destinados 150 milhões para a gestão de fronteiras.

Bruxelas mobilizou mais de 580 milhões de euros no Norte de África, atribuiu 3,3 milhões de euros em ajuda e destinou 5,7 mil milhões de euros para investimento na região com o intuito de combater as causas profundas da migração.