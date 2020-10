França inicia megaoperação de combate ao terrorismo

Várias operações policiais foram lançadas esta segunda-feira de manhã em França contra “dezenas de indivíduos” envolvidos no movimento islamita, anunciou o ministro do Interior francês, Gerald Darmanin, afirmando que o professor decapitado na sexta-feira foi vítima de uma ordem para matar.

“Claramente emitiram uma fatwa (decreto religioso islâmico, neste caso de morte) contra o professor”, disse Gerald Darmanin à rádio Europe 1, apontando para os suspeitos sob custódia.

Estas operações policiais, decididas na sequência do Conselho de Defesa realizado no domingo, decorrem desde a manhã desta segunda-feira e terão continuidade nos próximos dias.

Segundo o ministro, as operações não visam “necessariamente indivíduos ligados à investigação” do assassínio do professor de história Samuel Paty.

