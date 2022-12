França ganhou Eurovisão dos miúdos. Portugal foi oitavo

O cantor Nicolas Alves, de Portugal, ficou em oitavo lugar no Festival Eurovisão da Canção Júnior, que deu a vitória a França com o músico Lissandro, numa cerimónia realizada este domingo em Yerevan, na Arménia.

Nicolas Alves, 13 anos, representou Portugal no 20º. Festival Eurovisão da Canção Júnior com a música ‘Anos 70’, escrita por Carolina Deslandes e Agir, e ficou em oitavo lugar com 121 pontos.

Segundo a União Europeia de Radiodifusão (EBU), esta foi a melhor prestação entre todas as edições em que Portugal participou.

França venceu o festival com o cantor Lissandro a interpretar o tema ‘Oh Maman!’, obtendo 203 pontos, seguindo-se a Arménia e a Geórgia, em segundo e terceiro lugares, respetivamente.

De acordo com a biografia apresentada na página oficial do Festival Eurovisão da Canção, Nicolas Alves vive em Torres Vedras, mas nasceu no Reino Unido, filho de pais brasileiros. O jovem cantor participou no programa televisivo de talentos The Voice Kids, da RTP.

O Festival Eurovisão da Canção Júnior é uma iniciativa da União Europeia de Radiodifusão e a cerimónia decorreu no complexo desportivo e de espetáculos Karen Demirchyan, em Yerevan.

Portugal participou anteriormente em cinco ocasiões (2006, 2007, 2017, 2018 e 2019).