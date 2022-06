França foi à Croácia empatar

Com dez mudanças no time titular e a utilização de um sistema tático diferente, Didier Deschamps quis testar o seu elenco esta segunda-feira, contra a Croácia, cinco meses antes do Catar.

Mas se os azuis assinaram um desempenho sólido, e mostraram grande empenho, acabaram por perder a partida nos últimos minutos do jogo (1-1), tal como contra a Dinamarca, durante a primeira jornada da Liga das Nações (1-2).

Mike Maignan a ponta de lança, numa combinação inédita com William Saliba e Presnel Kimpembe, além de uma primeira internacionalização para Mattéo Guendouzi, no banco ficaram Karim Benzema e Kylian Mbappé.

Em Split, o importante para Didier Deschamps foi colocar os seus substitutos habituais em teste. “Estamos numa competição, mas acima de tudo são jogos de preparação para o final do ano”, confidenciou ao microfone da televisão M6 no final do encontro.

Sobre o conteúdo do jogo, o treinador teve que valorizar a mestria técnica dos seus jogadores, a sua aplicação e a sua solidez defensiva; mas ainda há áreas de muito trabalho para a seleção francesa.