França está fora da Liga das Nações

Esta segunda à noite, no Stade de France, a equipe francesa perdeu pela primeira vez na sua história (em dez confrontos) contra a Croácia por uma bola a zero.

Um quarto encontro (incluindo duas derrotas) sem vencer nesta Liga das Nações que deixa os comandados de Didier Deschamps fora da Liga das Nações.

Últimos no grupo 1, com apenas dois pontos, os “bleus” não conseguirão chegar ao primeiro lugar ocupado pela Dinamarca (9 pontos) e classificada desde já para a Final Four da terceira edição da Liga das Nações.

“O encontro foi muito difícil e muito complicado”, admitiu Didier Deschamps ao microfone da TF1. Aos três minutos de jogo, o jovem Ibrahima Konaté (duas seleções) foi no encalço de Ante Budimir. O contacto parecia inofensivo, mas o VAR confirmou um penálti inicialmente apitado pelo árbitro Orel Grinfeeld. Luka Modric transformou para marcar o seu 22º golo na seleção croata.

Além de Kylian Mbappé, eficaz intermitentemente, ajudado por um bom Christopher Nkunku, os franceses estavam sem inspiração.

Os franceses farão os dois últimos jogos contra Áustria e Dinamarca no final de setembro. Além de evitar a descida à Divisão B, o principal objetivo será recuperar a confiança e o espírito de equipa. Nessa altura, a desculpa do cansaço e do calendário não vão servir, pois serão os dois últimos encontros antes do Mundial no Catar (de 21 de novembro a 18 de dezembro), onde a França defende o título.