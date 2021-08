França envia 10 milhões de vacinas para África

As baterias anti misseis norte americanas na capital do Afeganistão intercetaram cinco 'rockets' que foram disparados contra o aeroporto de Cabul. É esta a indicação que está a ser dada pelas agências internacionais de informação. As mesmas fontes sublinham que os Estados Unidos não têm qualquer intenção, para já, de interromper a operação de evacuação do aeroporto.