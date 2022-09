França deixa sem glória a Liga das Nações

A Dinamarca recebeu e venceu a França, por 2-0, numa partida da 6.ª e última jornada do Grupo A1 da Liga das Nações, realizada na noite deste domingo, no Estádio Parken, em Copenhaga.

Para conseguir o apuramento para a ‘final-four’ da prova, a Dinamarca estava obrigada a ganhar (cumpriu, portanto, a sua tarefa), mas também necessitava de uma ajuda da Áustria, na receção à Croácia. A formação croata entrava para esta derradeira ronda com um ponto a mais do que os dinamarqueses, e só uma escorregadela em solo austríaco (empate ou derrota) poderia ser favorável à Dinamarca. Mas a Croácia venceu na Áustria (3-1) e carimbou o passaporte para a fase de todas as decisões desta Liga das Nações.

Relativamente ao duelo desta noite, diante do conjunto gaulês, a Dinamarca venceu e… com toda a justiça. A França já não tinha qualquer hipótese de apuramento, é um facto, mas a verdade é que a equipa de Mbappé ainda corria o risco de ser despromovida à Liga B, uma vez que dispunha apenas de um ponto de vantagem em relação à Áustria. O que significa que a derrota francesa só não foi ainda mais negativa porque os austríacos também perderam.

Dolberg (34′) e Skov Olsen (39′) apontaram os golos da vitória da Dinamarca, que teve em Christian Eriksen um dos grandes destaques. O médio ofensivo voltou a pincelar o seu futebol com a classe que lhe é reconhecida, tendo sido o verdadeiro dínamo do ataque nórdico.

Mbappé e Griezmann, a espaços, tentaram dar um ar da sua graça, mas a excelente organização defensiva dos dinamarqueses aniquilou todas e quaisquer pretensões dos astros gauleses.