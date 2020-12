França considera ilegais ‘cookies’ da Google e da Amazon

Paris anunciou esta quinta-feira multas de 100 milhões de euros para a Google e 35 milhões para a Amazon pelas respetivas políticas de “cookies”

Num comunicado, a CNIL (comissão nacional de informática e liberdade francesa), organismo de vigilância digital francês, também apelou aos dois gigantes norte-americanos da Internet para mudarem as suas práticas e ameaçou que caso contrário aplicará novas sanções.

A CNIL, organismo de vigilância digital francês, explicou no comunicado que as multas são justificadas em particular pela inserção automática destes ficheiros para fins publicitários nos computadores dos utilizadores que se ligam aos seus sites web.

A CNIL salientou que “tais cookies não podem ser instalados sem o consentimento do utilizador”.

