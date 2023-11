França chama menino de 17 anos para qualificação do Euro2024

O médio Warren Zaïre-Emery, de 17 anos, foi esta quinta-feira convocado para a seleção francesa de futebol, para os últimos jogos de qualificação para o Euro2024, podendo tornar-se o jogador mais jovem a representar os vice-campeões mundiais desde 1945.

O jogador do Paris Saint-Germain, clube no qual alinham os portugueses Danilo, Nuno Mendes, Vitinha e Gonçalo Ramos, foi convocado pela primeira vez pelo selecionador francês, Didier Deschamps, para os últimos jogos do Grupo B de apuramento, com Gibraltar e Grécia, em 18 e 21 de novembro, respetivamente.

Se Zaïre-Emery participar no encontro com Gibraltar, em Nice, tornar-se-á, aos 17 anos, oito meses e 10 dias, o mais precoce a representar os ‘bleus’ desde 1945, superando o médio Eduardo Camavinga – também convocado por Deschamps -, que se estreou aos 17 anos, nove meses e 29 dias.

O estatuto de futebolista mais jovem a jogar na seleção francesa pertence a Félix Vial, que defrontou o Luxemburgo em 29 de outubro de 1911, com 17 anos, dois meses e 11 dias.

A França lidera o agrupamento, com seis vitórias em igual número jogos disputados, e já está qualificada para a fase final do Campeonato da Europa de 2024, tal como a seleção portuguesa, na ‘poule’ J.