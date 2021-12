França: Carlos Gonçalves apoia Pécresse

Eric Ciotti e Valérie Pécresse foram as escolhas dos militantes dos Les Républicains para a segunda volta das primárias no processo de escolha do candidato do partido às eleições para o Presidente da República Francesa.

“Eu pessoalmente gostaria muito de ver a Valérie Pécresse como candidata da minha família política”, defende o deputado eleito pela emigração na Europa, Carlos Gonçalves, nas redes sociais.

O parlamentar justifica que Pécresse defende uma direita moderna e moderada e “tem sido alguém que tem tido uma atenção muito particular para com a grande comunidade Franco-Portuguesa”.

Gonçalves deixa ainda uma palavra para Philippe Juvin, “amigo de longa data, e que, apesar do resultado, esteve muito bem no período de campanha eleitoral”.

Estes foram os resultados das eleições internas do partido Les Républicains que agora se prepara para uma segunda volta: