França campeã europeia de andebol pela quarta vez

A França venceu o Europeu de andebol, conquistando um título que lhe escapava há 10 anos, com um triunfo, por 33-31, frente à tricampeã mundial Dinamarca, após prolongamento.

Numa reedição da final do último Mundial, os campeões olímpicos conseguiram a ‘desforra’, depois de terem chegado empatados ao intervalo (14-14), ao final do tempo regulamentar (27-27) e ainda ao final da primeira parte do prolongamento (29-29).

Portugal conquistou um honroso sétimo lugar e viu um dos seus atletas integrar a melhor equipa do Europeu. Martim Costa foi também o melhor marcador do torneio, ex aequo com o dinamarquês Gidsel.

A França sucede à Suécia no palmarés do Europeu, competição que ganhou também em 2006, 2010 e 2014, enquanto a Dinamarca falha o terceiro título continental, após os conquistados em 2008 e 2012.