França ameaça cortar energia a ilha britânica no canal da Mancha

França voltou a ameaçar o Reino Unido com um corte no fornecimento de energia em Jersey, ilha britânica no Canal da Mancha, depois de Londres negar a licença de pesca na costa daquela ilha a mais de metade dos barcos de pesca franceses que a pediram.

O governo britânico parece estar decidido a violar o acordo comercial pós-Brexit ao recusar, insistentemente, o acesso de pescadores franceses às águas britânicas. Só na última semana, o Reino Unido negou a licença de pesca na Costa da ilha de Jersey a um terço dos barcos franceses.

Na semana anterior, as autoridades britânicas validaram apenas 12 dos 47 pedidos, sob o argumento de que os navios recusados não conseguiram apresentar um histórico de trabalho naquelas águas, relata o jornal britânico “The Guardian”.

Meio ano depois, Paris renova a ameaça de corte de energia à ilha britânica. “O Reino Unido não respeita a sua própria assinatura. Mês após mês, apresenta novas condições e atrasos na concessão de licenças definitivas. Não podemos tolerar isso”, argumentou Jean Castex, primeiro-ministro francês insistindo que “a Comissão [Europeia] deve fazer mais” e ser mais firme com o governo de Boris Johnson.

Já Clement Beaune, ministro dos Assuntos Europeus francês, parece ter perdido a paciência e lembrou que, apesar de França defender os seus interesses de “forma adequada e diplomática”, quando isso não funciona, “é preciso tomar medidas”.

E avançou: “As Ilhas do Canal, no Reino Unido, dependem de nós para o fornecimento de energia. Eles acham que podem viver sozinhos e ainda falar mal da Europa. E quando não funciona, colocam-se numa a uma posição agressiva e de superioridade”.

