França, Alemanha e Luxemburgo entre os países com mais casos diários

França, Alemanha e Luxemburgo estão entre os países da União Europeia com mais novos casos diários de covid-19 por milhão de habitantes na última semana. Segundo o Our World in Data, o Chipre lidera a lista e Portugal segue em sétimo lugar.

De acordo com os números atualizados à data de hoje, o Chipre apresenta a média maior, com 1.920 novos casos por milhão de habitantes, seguido de França (1.850), Alemanha (1.340), Luxemburgo (1.270) e Áustria (1.150).

A nível mundial, e considerando apenas países ou territórios com mais de um milhão de habitantes, a Coreia do Sul tem a média mais alta neste indicador (2.590), seguida de Chipre, França, Austrália (1.710) e Nova Zelândia (1.570).