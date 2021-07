França: a equipa com o pior balneário do Euro2020?

Véronique, mãe do médio francês Rabiot, já é há muito conhecida no mundo do futebol como uma espécie de Dama de Ferro que faz o que for preciso enquanto progenitora e agente do esquerdino para defender o jogador da Juventus, incluindo fazer “esperas” ao treinador como aconteceu ainda nos tempos de PSG. Agora, em Bucareste, voltou a ser figura principal das atenções.

De acordo com a RMC, que filmou alguns desses momentos mais quentes nas bancadas durante e depois do jogo entre França e Suíça, Véronique teve uma primeira discussão mais acalorada com familiares de Paul Pogba, ao defender que o terceiro golo dos helvéticos que levou a partida para prolongamento foi culpa do médio do Manchester United, e “pegou-se” depois com o pai de Kylian Mbappé, dizendo-lhe que o filho deveria ser menos arrogante e que tinha de falar com ele a sério. Como se não bastasse, claro está, parte dessa ira foi também virada para os jornalistas, a quem lançou alguns insultos durante toda a confusão gerada nessa zona.

A França tinha acabado de ser eliminada nos oitavos do Europeu e as próprias famílias dos jogadores estavam em acesas discussões nas bancadas do estádio.

Após o particular com a Bulgária, Giroud, que saltou do banco para marcar dois golos do triunfo por 3-0, deixou uma farpa pública a Mbappé (mesmo não usando o nome do avançado). “Dizem que sou discreto mas às vezes peço a bola e não chega. Mas com duas boas assistências de Ben Yedder e Pavard, pude acabar bem o jogo. Poderíamos ter marcado mais golos se tivéssemos sido mais eficazes mas estou feliz por ter ajudado. Não se preocupem”, atirou o jogador do Chelsea. “Francamente, não me importa o que ele disse. Sou um avançado e isso não passa de uma opinião. Ele diz o que quiser, não me incomoda. Mas preferia que me tivesse dito isso de forma pessoal e não publicamente”, respondeu o jogador do PSG. E por ali ficou. Ou não.

