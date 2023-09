FPF triplica prémios da Taça de Portugal feminina

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) vai atribuir 806 mil euros em prémios aos clubes participantes na edição 2023/24 da Taça de Portugal feminina, praticamente o triplo relativamente à época passada.

“A direção da FPF decidiu equivaler as verbas das provas feminina e masculina até à sexta eliminatória, sendo que a Taça de Portugal feminina disputa uma pré-eliminatória”, lê-se num comunicado do organismo.

Desta forma, a presença na pré-eliminatória da Taça feminina vale aos clubes dois mil euros, num valor que vai aumentando até aos 12 mil atribuídos nas meias-finais [a sexta eliminatória, na competição masculina as semifinais correspondem à sétima eliminatória, quando cada um dos quatro participantes arrecada 17.500 euros].

O vencedor da 20.ª edição da Taça feminina vai arrecadar 82 mil euros, enquanto aos finalistas cabem 66 mil euros.

“Esta medida é mais um passo no caminho do desenvolvimento do futebol feminino em Portugal e enquadra-se na estratégia de investimento que a FPF tem promovido”, sublinha o organismo.

O Famalicão é o detentor do troféu, enquanto o 1.º de Dezembro é o recordista de conquistas, com sete.