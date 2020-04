FPF lança vídeo inspirador sobre a pandemia

Pulmões, coração, rins, fígado, cérebro: são apenas alguns dos órgãos que podem sofrer com as sequelas deixadas pelo novo coronavírus. Em plena crise pandémica, a prioridade é curar os infetados e proteger as populações do contágio, mas os investigadores já começam a detetar alguns danos deixados pela Covid-19 no organismo de doentes que recuperaram.