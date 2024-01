FPF lança coleção “Heróis do mar”

A PortugalStore, loja oficial da seleção portuguesa, lançou “Heróis do mar“, a nova linha exclusiva de hoodies e t-shirts da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

A nova linha é “uma coleção que celebra não só o presente, mas também as grandiosas conquistas portuguesas do passado e as aspirações para o futuro”, explica a PortugalStore em comunicado.

Acrescenta ainda que, “Heróis do mar” foi “inspirada no hino de Portugal e nos feitos extraordinários dos navegadores durante os descobrimentos, cada peça é mais do que uma simples roupa, é uma expressão de orgulho, coragem e a busca incessante por novos horizontes de uma nação”.

Esta coleção trata-se da inspiração para acreditar que é possível Portugal conquistar, no Campeonato da Europa, o troféu e levantar de novo “o esplendor de Portugal”.