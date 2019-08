FPF lança Canal 11

Chegou o Canal 11, a plataforma de conteúdos do futebol português lançada pela Federação Portuguesa de Futebol.

“Aqui encontra todos os jogos”, promete a FPF em comunicado.

Das seleções ao campeonato de Portugal; da Liga Revelação à grande aposta no futebol feminino. E todas as histórias e conteúdos originais que há para mostrar sobre os portugueses no mundo do futebol, do mais importante ao mais surpreendente.

“Diferente no debate e na opinião, o 11 chega para mostrar o futebol de outra forma”, afirma a Federação.

O Canal 11 está disponível na posição 11 nos operadores nacionais MEO, NOS e Vodafone e é gratuito.