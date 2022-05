FPF felicita portugueses do City e Rafael Leão pelos títulos

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) felicitou hoje os internacionais portugueses Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva, campeões ingleses pelo City, e Rafael Leão, vencedor da Liga italiana com o AC Milan.

Para Fernando Gomes, os portugueses hoje campeões deram “mostra de enorme talento, dedicação paixão e qualidade futebolísticas” para conseguir “conquistar dois dos mais importantes campeonatos europeus”.

Além das felicitações, Fernando Gomes enviou “uma palavra de conforto a Diogo Jota”, avançado do Liverpool, que hoje viu os ‘citizens’ confirmarem o título, ficando no segundo posto.

A nota estende-se ainda a André Silva, que no sábado venceu com o Leipzig a Taça da Alemanha, no desempate por grandes penalidades frente ao Friburgo.

O AC Milan, do português Rafael Leão, voltou hoje a sagrar-se campeão italiano de futebol, 11 anos depois do último título, após vencer o Sassuolo por 3-0, na 38.ª e última jornada.

O extremo assistiu os três golos do jogo, numa temporada em que, na ‘Serie A’, fez 11 tentos e foi uma das figuras do ataque dos milaneses.

No City, campeão pela oitava ocasião, Rúben Dias fez 29 jogos no eixo da defesa da equipa de Manchester, em que Bernardo Silva (35 jogos, oito golos) e João Cancelo (36 jogos, um golo) foram figuras de proa.

O Manchester City sagrou-se hoje campeão inglês de futebol, revalidando o título conquistado a época passada, depois de vencer por 3-2 na receção ao Aston Villa, na 38.ª e última jornada.