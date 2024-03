FPF faz 110 anos

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, assinalou este domingo o 110.º aniversário da instituição que preside, lembrando um “marco histórico” de “dedicação, paixão e empenho” na promoção do futebol e do desporto.

“A FPF festeja hoje o seu 110.º aniversário. Trata-se de celebrar um marco histórico, sem dúvida, mas que não é mais do que a renovação anual da nossa responsabilidade não apenas desportiva, mas também social”, afirma o dirigente federativo, numa mensagem alusiva à efeméride.

Este dia, de resto, permite-lhe assinalar “110 anos de dedicação, paixão e empenho em promover o futebol e o desporto”, mas também “um compromisso cada vez maior em incentivar a atividade física em Portugal”.

De resto, o papel do desporto como “ferramenta poderosa de transformação”, bem como a necessidade de o tornar completamente inclusivo, ocupa grande parte da mensagem de Fernando Gomes, que considera que a FPF “não pode limitar-se à organização do edifício do futebol e das provas que estão sob sua tutela”.

“Conscientes dessa missão, lançámos em abril de 2022 um plano estratégico que rompe fronteiras e rasga horizontes. O Futebol 2030 integra programas inclusivos e educativos que visam levar o desporto a um maior número de pessoas e de todas as idades”, lembra o dirigente.

São exemplo disso, nota, programas como “A Hora dos Superquinas” ou o lema “Desporto para Todos”, que inspira este 110.º aniversário e terá um evento na próxima semana a ele dedicado.

O trabalho da FPF para “modernizar, capacitar e profissionalizar o futebol”, da formação à valorização do futebol no feminino, leva Gomes a acreditar num “futuro mais sustentável e inclusivo para o desporto em Portugal”.

A mensagem de Fernando Gomes, de resto, enaltece o aumento do número de praticantes federados, agradecendo a clubes, associações distritais, atletas, parceiros, funcionários da FPF e sociedade civil nessa senda de inclusividade desportiva.

“Que este 110.º aniversário seja apenas o início de muitos mais anos de sucesso e crescimento para a FPF. Continuaremos a trabalhar para promover o desporto e os valores éticos que o acompanham”, remata.