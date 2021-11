FPF celebra centenário do primeiro jogo de Portugal com edição limitada

Para celebrar o centenário do primeiro jogo da seleção portuguesa, a Federação Portuguesa de Futebol lançou, esta semana, uma edição limitada de 500 camisolas comemorativas.

De acordo com a Portugal Store, esta camisola “recria na perfeição o visual original onde prevalece a cor negra utilizada no primeiro jogo, fruto do empréstimo de equipamentos do Casa Pia Atlético Clube para o jogo onde a Seleção Portuguesa defrontou a Seleção de Espanha a 18 de dezembro de 1921 em Madrid”.

Esta camisola, à venda por 100 euros, integra um kit composto por uma bola comemorativa e ainda por um certificado de autenticidade.