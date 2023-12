FPF atenta ao sucesso de Abel no Brasil

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, felicitou o treinador português Abel Ferreira pela conquista do segundo título consecutivo de campeão brasileiro, no comando técnico do Palmeiras.

“É com grande satisfação que felicito Abel Ferreira pelo prestígio que, uma vez mais, deu ao futebol português, ao sagrar-se, ao serviço da Sociedade Esportiva Palmeiras, bicampeão do Brasil”, afirmou Fernando Gomes, em mensagem publicada no sítio oficial da FPF na Internet.

Sob a orientação de Abel Ferreira, o Palmeiras revalidou na quarta-feira o título de campeão brasileiro, somando o 12.º cetro na prova, ao empatar 1-1 no estádio do Cruzeiro, em jogo da 38.ª e última jornada do campeonato.

“Pela sua capacidade, personalidade e forma de liderar, envio-lhe e a Carlos Martinho, Vítor Castanheira, João Martins e Tiago Magalhães da Costa [portugueses membros da equipa técnica do Palmeiras], em meu nome pessoal e da FPF, o meu caloroso obrigado”, assinalou Fernando Gomes.

O conjunto paulista, que acabou com mais dois pontos do que o Grêmio e quatro face a Atlético Mineiro e Flamengo, reforçou a liderança do ranking da competição – mais quatro títulos do que o Santos, que caiu pela primeira vez na Série B – e somou o nono troféu sob o comando do técnico luso, e terceiro em 2023.

Abel Ferreira, de 44 anos, que chegou ao Palmeiras no final de outubro de 2020, soma agora duas vitórias na Taça Libertadores (2020 e 2021), uma na Supertaça sul-americana (2022), duas no Brasileirão (2022 e 2023), uma na Taça do Brasil (2020), uma na Supertaça brasileira (2023) e duas no Paulistão (2022 e 2023).

“Abel Ferreira é um digno representante do nosso futebol além-fronteiras, mostrando a cada dia a sua capacidade de se diferenciar, a sua entrega a este desporto que nos diz muito e a sua excelência enquanto profissional”, observou o líder federativo.