A Câmara Municipal de Foz Côa acaba de anunciar que a edição do Festival do Vinho do Douro Superior se realizará este ano entre 26 e 28 de maio 2023.

Este evento, na sua 10ª edição, reúne dezenas de produtores de vinhos do Douro Superior e sabores regionais e é visitado por milhares de pessoas.

O Festival do Vinho do Douro Superior realiza-se, como habitualmente, no pavilhão ExpoCoa.