Fotojornalista português de Macau premiado no Brasil

O fotojornalista português Gonçalo Lobo Pinheiro, radicado em Macau, China, há 13 anos, conquistou o primeiro lugar na categoria de ensaio no Paraty em Foco – Festival Internacional de Fotografia, no Brasil.

A distinção foi atribuída ao projeto documental fotográfico “O que foi não volta a ser…”, em que o autor enquadrou fotografias antigas de Macau, captadas a preto branco, entre os anos de 1930 e 1990, em diversos formatos, com imagens atuais do território para recriar cenários e pontos de contacto entre passado e presente.

Para Gonçalo Lobo Pinheiro, com um percurso profissional de mais de 20 anos, a distinção atribuída pelo júri do festival contribui para que seja “mais conhecido do público brasileiro”, sobretudo com “um trabalho que liga Macau e a China a Portugal, e vice-versa, e até, ao Brasil”.

“Passados mais de 20 anos de profissão, surgir com este destaque no Brasil é muito positivo. Em termos de promoção do meu trabalho, é fantástico”, disse à Lusa.

O trabalho “O que foi não volta a ser…”, também publicado em livro, vai estar em exposição no centro histórico de Paraty, durante a 19.ª edição do festival, entre 13 e 17 de setembro.