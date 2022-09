Fotógrafo português vence prémio de fotografia de Roubaix

O português Luís Gonçalves, venceu o Concurso de Fotografia 2022 organizado pela Société d’Émulation de Roubaix.

No concurso de 2021, Luís Gonçalves já tinha, com uma fotografia do colégio Rosa Parks, conquistado o segundo prémio, recorda o Lusojornal, periódico de que o fotógrafo é colaborador.

A foto vencedora (acima) mostra a antiga cervejaria Terken que fechou em 2004, e que integra um gigantesco complexo industrial de quatro hectares, situado na zona da Union, em Roubaix, França.

