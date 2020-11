Fotografia de um relâmpago no Douro entre as melhores do mundo

Esta fotografia, tirada por Mara Leite no dia 25 de agosto de 2019, capta um relâmpago, entre o Porto e Vila Nova de Gaia, reflectido no rio que separa as duas cidades.

Foi uma das imagens seleccionadas na edição deste ano da competição Epson International Pano Awards, na categoria Open – Built Environment.

“Na fotografia de paisagem, o mais difícil é ficar lá fora durante horas, em más condições climatéricas, para tentar obter uma foto única. Mas as recompensas podem ser incríveis”, disse Mara Leite, quando publicou a fotografia.

“Captei uma fotografia que andava a perseguir há algum tempo. Logo após o pôr do sol, percebi que o clima estava a ficar mais agressivo, por isso fui até à zona histórica da cidade para tentar apanhar um relâmpago sobre a icónica Ponte Luís I. Esperei durante horas, mas valeu muito a pena.”

Os Epson International Pano Awards premeiam as melhores fotografias panorâmicas do mundo. Este ano receberam mais de 5800 imagens de 1452 fotógrafos amadores e profissionais de quase 100 países – um recorde de participações nos últimos 11 anos de edições.

O grande vencedor de 2020 foi o fotógrafo canadiano Matt Jackisch, que captou as montanhas da Colúmbia Britânica.

Veja aqui a galeria dos vencedores.

