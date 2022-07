Fotógrafa Ana Dias em destaque na Playboy Alemanha

50 anos. 50 capas: Ana Dias, a fotógrafa portuguesa da Playboy, foi uma das artistas convidadas para criar uma capa para a edição especial dos 50 anos da edição alemã da revista Playboy.

A Playboy Alemanha celebra este ano cinco décadas de existência e, para comemorar esse marco, convidou 50 artistas para criarem 50 capas para a edição de agosto de 2022 da revista.

Todas as capas foram imaginadas e criadas por conceituados artistas de vários ramos, desde a fotografia, à pintura, à ilustração e à performance art, e podem ser encontradas nas bancas de jornais, ou aqui.

A fotógrafa portuguesa foi uma das artistas eleitas para levar a cabo este projeto, e a capa da sua autoria é um detalhe de uma sensual modelo feminina de bikini com uma etiqueta onde se lê ‘Made in Germany’.

“Eu queria criar uma imagem poderosa, sexy e cheia de significado para este marco na história da Playboy Alemanha”, conta a fotógrafa. “O conceito que me veio à mente depois de passar muitos dias à procura de inspiração é muito simples: sensualidade sem preconceito e com um splash de humor. Um bumbum com a etiqueta ‘Made in Germany’ à mostra pareceu-me uma ideia divertida!”

A divulgação das 50 capas fez-se na noite de 13 de julho em Munique, numa festa de celebração dos 50 anos da revista, onde marcou presença a fotógrafa.