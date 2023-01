Foto do ano do Europeu de Ralis é portuguesa

Uma imagem de um Hyundai i20 N Rally2, dos pilotos Ricardo Teodósio e José Teixeira, captada no o Rally Serras de Fafe, em Felgueiras, valeu ao português Ricardo Oliveira o prémio “foto digital do ano do Europeu de Ralis”.

Segundo o Notícias ao Minuto, eram 11 os fotógrafos em competição, mas foi da câmara do luso que saiu o “clique” vencedor.

O também português André Lavadinho garantiu o segundo lugar da competição, ao passo que o romeno Flavius ​​Croitoriu encerrou o pódio.

Veja aqui as imagens a concurso.