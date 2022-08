Fóssil de dinossauro encontrado em Pombal pode ser maior da Europa

Paleontólogos portugueses e espanhóis poderão ter encontrado o maior exemplar e um esqueleto de um dinossauro saurópode na Europa, num quintal em Pombal.

Entre 1 e 10 de agosto de 2022, os investigadores do Instituto Dom Luiz da Ciências da Universidade de Lisboa (ULisboa), do Grupo de Biología Evolutiva da UNED-Madrid, e da Facultad de Bellas Artes da Universidad Complutense de Madrid conduziram uma campanha de escavação na jazida paleontológica de Monte Agudo, que resultou na extração de parte do esqueleto fossilizado de um dinossauro saurópode de grande porte, segundo comunicado divulgado pela ULisboa.

O exemplar, que terá cerca de 12 metros de altura e 25 metros de comprimento, sugere que poderá tratar-se “de um dos maiores indivíduos de saurópodes até hoje descobertos no Jurássico Superior europeu”, sendo que “as características de preservação dos fósseis e a sua disposição indicam a possível presença de outras partes do esqueleto deste individuo, hipótese que será testada em futuras campanhas de escavação na jazida”.

Tudo começou quando, em 2012, o dono de um quintal deu conta de vários fragmentos ósseos ao realizar escavações, antes de levar a cabo obras ao local.

As escavações tiveram início em 2017, sendo que, até ao momento, “foi recolhido na jazida de Monte Agudo um importante conjunto de elementos do esqueleto axial que inclui vértebras e costelas de um possível dinossauro saurópode braquiossaurídeo”, que terá vivido durante o Jurássico Superior ao Cretácico Inferior.

“Os restos fósseis de Monte Agudo estão bem preservados mantendo, inclusivamente, a posição anatómica original que teriam no animal em vida. Este modo de preservação é relativamente invulgar no registo fóssil de dinossauros (em particular de saurópodes) do Jurássico Superior português”, realça a nota.

Os dinossauros saurópodes são um grupo de dinossauros herbívoros e quadrúpedes, caracterizados por pescoços e caudas compridas. A este grupo pertencem algumas das espécies de dinossauros mais emblemáticas, como é o caso da espécie do Jurássico Superior português encontrada na região Oeste, ‘Lusotitan atalaiensis’.