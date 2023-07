Fórum Madeira Global: Cafôfo defende “reforço do vínculo” com a diáspora

“É crucial reforçar o vínculo, aumentar a reciprocidade, estar mais próximo e atento”, disse o Secretário de Estado das Comunidades durante o Fórum Madeira Global que reuniu naquela ilha a diáspora madeirense.

Paulo Cafôfo defendeu que “as comunidades portuguesas transportam não apenas uma língua e cultura: mas sim também valores importantes de solidariedade, humanidade, tolerância e cidadania” e que por isso são importantes para “puxar pelas suas regiões de origem”.

O governante português considerou que os portugueses da diáspora madeirense “investem e trazem mundo para a ilha”.

Entre as medidas de “reforço do vínculo” de Portugal com a sua diáspora, Cafôfo considera a “melhoria dos serviços consulares com reforço de recursos humanos e consulado virtual”, mas também a evolução e transformação no ensino da língua portuguesa, com a digitalização do EPE, sem esquecer a criação de uma segunda fase de candidaturas do contingente de estudantes da diáspora ao ensino superior.

O Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas salientou ainda a alteração dos estatutos das Ordens para acesso profissional de lusodescendentes e estrangeiros e “o estímulo ao investimento da diáspora com apoios enquadrados, valorizando o investimento em territórios de baixa densidade”.

O próximo Fórum Madeira Global será em 25 de julho de 2024.