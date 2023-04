Fórum Luso-Alemão debate a digitalização e a relação entre os dois países

Esta segunda-feira, dia 17 de abril, tem ter lugar no ISEG, em Lisboa, a 7ª edição do Fórum Luso-Alemão, uma iniciativa criada em 2013 pelos Ministérios dos Negócios Estrangeiros português e alemão.

O Fórum Luso-Alemão tem como principal objetivo o reforço do diálogo bilateral entre Portugal e a Alemanha e as suas sociedades civis.

O tema da edição de 2023 será “Digitalização: uma perspetiva global e bilateral” e incluirá painéis sobre as temáticas “digitalizing entrepreneurship and start-ups/towards adaptation and innovation”; “tech-powered opportunities & challenges/digitalization and the Sustainable Development Goals”, e “the Portuguese-German Ecosystem/sharing experiences, analysing challenges, finding opportunities and searching for solutions”.

A digitalização tornou-se um fenómeno global, transformou toda a sociedade e condicionou a forma de trabalhar e interagir com o mundo. A inovação assume agora um papel central no surgimento de startups que deverão ainda responder aos desafios relacionados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O objetivo deste evento é reunir especialistas e líderes de pensamento de diferentes origens para discutir o estado atual e as tendências futuras da digitalização a uma escala global e bilateral.

Conheça os oradores e moderadores aqui.

Faça a sua inscrição aqui.

Poderá acompanhar também este evento através do canal de Youtube do ISEG.