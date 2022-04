Fórum de Comércio e Investimento da CPLP reuniu-se esta terça-feira

O Fórum das Agências de Comércio e Investimento da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) reuniu desde a tarde de terça-feira.

O novo Fórum das Agências da CPLP pretende promover a concertação e cooperação entre as Agências de Comércio Externo e Investimento dos Estados-Membros da CPLP, reforçando a capacidade em matéria de promoção do comércio, a atração de investimento direto estrangeiro e o apoio à internacionalização das empresas, bem como o desenvolvimento das cadeias de valor nos setores económicos estratégicos dos Estados-Membros e o desenvolvimento das exportações para países terceiros.

A primeira reunião do Fórum decorreu esta terça-feira digitalmente. A Declaração Constitutiva e Estatutos do Fórum das Agências foram criados em fevereiro.

“O Fórum das Agências é o corolário de um trabalho que tem vindo a ser desenvolvido há já algum tempo, mas é também um ponto de partida. O ponto de partida para o incremento e consolidação de uma estratégia integrada e agregadora para a cooperação económica e comercial entre os Países membros da CPLP”, refere o Presidente da AICEP, Luís Castro Henriques.

Estão presentes as agências de promoção das exportações, do comércio e do investimento dos vários países de língua oficial portuguesa.