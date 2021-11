Fórum da Cooperação Municipalista da Lusofonia realiza-se em Braga

Nos dias 25 e 26 de novembro vai ter lugar, na sala de Congressos do Altice Forum de Braga, o II Fórum da Cooperação Municipalista da Lusofonia – sobre o tema “A localização dos ODS por trás a CIVID 19: uma mirada desde o género” -, uma iniciativa do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade da região autónoma da Galiza, em parceria com a Xunta de Galicia, a Cooperativa Galega, a UCCLA, a Câmara Municipal de Braga e a Rede de Autoridades locais da Lusofonia, Polos ODS.

O Secretário-geral da UCCLA, Vitor Ramalho, estará presente na sessão de abertura no dia 25 de novembro, pelas 15 horas, assim como será o moderador da mesa subordinada ao tema “Ruralismo e ODS” que decorrerá no dia 26 de novembro, pelas 15 horas. A coordenadora da Área Social da UCCLA, Princesa Peixoto, irá intervir na sessão sobre o tema “Educação para o desenvolvimento numa lógica participativa” no dia 25 de novembro, às 18h30.

As sessões ocorrerão da parte da tarde nos dois dias, a partir das 15 horas de Portugal, atendendo à procura de compatibilização dos fusos horários com os vários intervenientes que participarão via online.

A inscrição deverá ser feita para aqui para poder receber o link de acesso ao evento no dia anterior ao Foro.

Consulte o programa.