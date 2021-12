Forte presença portuguesa na feira de arte JustMad

Quatro galerias de arte, portuguesas, foram selecionadas para participar na 13.ª edição da feira de arte contemporânea JustMad, em Madrid, que se realiza de 24 a 27 de fevereiro de 2022, com cerca de 40 galerias, anunciou a organização.

De acordo com a lista de galerias selecionadas pelo comité especializado, foram selecionadas as galerias Bessa Pereira e Trema Arte Contemporânea, assim como a Perve Galeria e a Art Dispersion, todas de Lisboa, que terão os seus expositores ao lado de outras da Europa e da América, com obras de mais de uma centena de artistas.

A galerias de Portugal e de Espanha, também galerias de Alemanha, Áustria, Venezuela, Colômbia, França, Peru e Estados Unidos estarão nesta feira cuja direção artística está a cargo de Semíramis González, igualmente responsável pela JustLX, em Lisboa.

A programação da feira, que decorrerá, novamente, no Palácio Neptuno de Madrid, foi desenhada por um comité composto pelos galeristas Asunta Rodríguez, diretora da galeria Trinta, de Santiago de Compostela, Bruno Blosse, diretor de Loo&Lou Gallery, de Paris, o curador e crítico de arte Francisco Carpio e os colecionadores Fernando Encinar e Oliva Arauna.

Na próxima edição, o têxtil e a cerâmica terão um papel de destaque na JustMad, e esculturas e instalações vão ocupar vários espaços, sendo igualmente reforçada a presença de trabalhos de artistas emergentes, o principal foco do certame.

A lista de selecionados integra: AP Gallery (Segóvia), Art Concept Alternative (Miami), Art Dispersion (Lisboa, Portugal), Berlim Galeria (Sevilha), Bessa Pereira (Lisboa, Portugal), Di Gallery (Sevilha), Proyecto Emerge (Madrid), Espacio Hombre – Naturaleza (Valência), Est Art Space (Madrid), Fahrenheit (Madrid), Fixed Project (Peru), Galeria Antonia Puyó (Saragoça), Galería de Arte a Ciegas (Madrid), Galería Beatriz Pereira (Cáceres), Galeria Fúcares (Almagro), Galeria Metro (Santiago de Compostela), Galeria Modus Operandi (Madrid), Galerie Panoptikum (Áustria), Galerie Ulf Larsson (Alemanha), Juca Claret Galeria (Madrid), Ladoce Espacio de Arte (Corunha), Loo & Lou Gallery (Paris), Malvin Gallery (Madrid), Marisa Marimón (Ourense), Martín de Vidales Art (Madrid), Montsequi (Madrid), Navel Art (Madrid), Olga Julián Projects (Saragoça), Olivart Art Gallery (Barcelona), Pedro Luis Requena (Venezuela), Perve Galeria (Lisboa, Portugal), Rampa Estudio (Linares), Renace Contemporary Art (Baeza), SGR Galeria (Colômbia), Trema Arte Contemporânea (Lisboa, Portugal), Trinta (Santiago de Compostela).

A feira é organizada pela Art Fairs, uma empresa espanhola promotora de feiras de arte e eventos culturais, que organiza, desde 2009, as feiras Madridfoto (Feira Internacional de Fotografia), a Justmadmia (Feira Internacional de Arte Emergente de Miami) e a Summa (Feira Internacional de Arte Contemporânea).

#portugalpositivo