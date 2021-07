Forte presença lusófona no festival francês Métis Plaine Commune

O Festival Métis Plaine Commune arrancou no dia 22 de junho à noite, com os portugueses Ana Moura e António Zambujo, no departamento de Seine-Saint-Denis, nos arredores de Paris, e vai mostrar a música lusófona em França, até 10 de setembro, com nomes como Carminho, Tito Paris e Cremilda Medina.

“A ideia do Métis é ir ao encontro das tradições musicais dos habitantes do nosso território [de Seine-Saint-Denis], Portugal nunca tinha sido destacado e era a altura de corrigir este vazio”, disse a diretora do Festival Métis, Nathalie Rappaport, em declarações agência Lusa.

Seine-Saint-Denis está situado às portas de Paris e é um dos departamentos com a população mais jovem, em França. Pela proximidade à capital este ano e por existir uma grande comunidade da lusofonia nessas zonas, as autoridades locais quiseram concentrar-se na música lusófona para a 17.ª edição do festival.

Entre alguns dos nomes que vão passar pelo Métis estão, Teresa Salgueiro, Yamandu Costa, Tito Paris, Cremilda Medina, Teófilo Chantre e Lucibela.

“Há vozes excecionais. Nós trabalhamos muito com vozes líricas no Festival e é sempre impressionante ver vozes assim, na música popular. E há também uma grande emoção. É uma música que nos toca e, na saída desta pandemia, mesmo se há um lado melancólico, é uma música com uma mensagem de esperança”, disse Rappaport sobre a música lusófona.

Cabo Verde estará no centro das atenções durante o mês de julho nos grandes parques do Sena-St Denis, onde a Morna, a Coladeira e outros estilos tradicionais da música cabo-verdiana vão subir ao palco. Teófilo Chantre é o primeiro já no dia 4 pelas 16h no Parc régional de la Butte Pinson, Villetaneuse enquanto Tito Paris e Cremilda Medina sobem ao palco às 19h30m do dia 10 no Parc de la Liberté (La Courneuve Plage) e Lucibela fecha o leque dos artistas de Cabo Verde no dia 11 pelas 16h no Parc départemental Georges Valbon, La Courneuve.

Depois de terem conquistado o Award de “World Music” nos USA, chegou a vez de Cremilda Medina e Tito Paris levarem “Nôs Morna” a França. Desta feita será o palco do Festival Métis que irá receber a Morna de Cabo Verde.

Compositor, cantor e guitarrista virtuoso, Tito Paris é um dos grandes embaixadores da música cabo-verdiana. A sua voz rouca é única e tornou-o conhecido em todo o mundo. Cremilda Medina destaca-se como uma das mais belas vozes da atualidade de Cabo Verde e faz da morna a sua bandeira mas canta também a coladeira e faz questão de manter viva a sua cultura.

O festival deveria ter começado originalmente em maio, mas devido às restrições contra a covid-19, a organização decidiu adiar o início do evento para junho, não havendo agora recolher obrigatório a respeitar e estando os números da pandemia controlados.

A maior parte dos concertos vai acontecer ao ar livre e têm entrada gratuita.