Fortaleza é bonita se for para todos…

Em momentos de tamanha tribulação

É tão fácil largar tudo sem olhar a nada

Mais difícil é ficar ali a segurar teu irmão

Suportando o vento e a tempestade danada

Segura firme de pé no chão e olhar no céu

Aguenta a fúria dos do contra, e dos teus

Não arredes dali nem por nada do que é teu

Segura-te a mim que os sonhos também são meus

Se a queda for grande e de barulho imenso

Que seja por um sonho comum de bravura

Que esse momento deixe de lado o lenço

E nos carregue de força, alma e ternura

Que sejam sonhos de orgulho, luta e glória

Nesta terra onde já faltam as coordenadas

Que renasça em nós uma nova historia

Plena de fortes fortalezas partilhadas

PP_30 04 2021