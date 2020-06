Fórmula 1 pode voltar a Portugal ainda este ano

O Circuito Internacional do Algarve, em Portimão, está referenciado para acolher uma das provas da segunda metade do Campeonato Mundial de Fórmula 1 em 2020, admitiu o diretor desportivo do campeonato, o britânico Ross Brawn.

Em declarações reproduzidas pelo site oficial do campeonato, Brawn revelou que “uma série de circuitos europeus estão a ser avaliados como potenciais palcos de corridas depois das primeiras oito [já conhecidas], incluindo Imola (Itália), Portimão (Portugal) ou Hockenheim (Alemanha), entre outros”, lê-se.

“Há um grande número de pistas europeias nas quais podemos fazer mais uma ou duas corridas para termos uma época mais completa”, frisou Brawn.

No entanto, o mesmo dirigente admitiu que “é um trabalho ainda em progresso” e que a decisão não será anunciada para já. “Queremos evitar fazer anúncios e depois voltar atrás. Mas temos de revelar as decisões com tempo suficiente para as pessoas poderem planear as suas vidas”, completou. Até porque há a esperança de que “algumas corridas da segunda metade da temporada possam ter espetadores”, pelo que é preciso colocar os bilhetes à venda e tratar da promoção.