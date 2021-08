Fórmula 1: Ocon vence e Hamilton lidera campeonato

O francês Esteban Ocon (Alpine) conquistou este domingo a primeira vitória da carreira na Fórmula 1, ao vencer o Grande Prémio da Hungria, 11.ª prova da temporada, que viu o britânico Lewis Hamilton (Mercedes) recuperar o comando do campeonato.

Ocon, que partiu da oitava posição, deixou o segundo classificado, o alemão Sebastian Vettel (Aston Martin), a 1,859 segundos, enquanto Hamilton foi terceiro, a 2,736, com o holandês Max Verstappen (Red Bull) a não ir além da 10.ª.

Com estes resultados, o britânico ascendeu ao comando do campeonato, com 192 pontos, contra 186 de Verstappen.