Fórmula 1 em 2022: Portimão ficou de fora

Um número recorde de 23 grandes prémios vai integrar o calendário de 2022 do Mundial de Fórmula 1, com início em 20 de março no Bahrain e termo em 20 de novembro em Abu Dhabi.

De acordo com o que foi oficializado, o circuito de Portimão, que integrou o calendário em 2020 e 2021, vai ficar de fora da temporada de 2022.

O recorde de 23 corridas estava previsto para a temporada de 2021, mas as inúmeras anulações e reprogramações, consequência da pandemia de covid-19, acabaram por adiar o mesmo para a próxima temporada.