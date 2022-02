Fórmula 1 contra a Rússia

A Haas vai apresentar um carro branco para o último dia de testes em Barcelona. A equipa de Fórmula 1 vai retirar as cores da bandeira russa, que são também as cores do patrocinador principal, Uralkali, de Dmitry Mazepin, pai de Nikita Mazepin.

“A equipa Haas F1 irá apresentar o seu VF-22 numa pintura branca simples, sem a marca Uralkali, para o terceiro e último dia no Circuito de Barcelona”, disse a equipa numa declaração.

“Nikita Mazepin estará no carro como planeado na sessão da manhã, com Mick Schumacher a assumir o controlo à tarde. Neste momento, não serão feitos mais comentários sobre os acordos de parceria da equipa“, acrescentou

Esta decisão chegou no dia em que a Rússia invadiu a Ucrânia, com o conflito armado a assumir proporções cada vez maiores.

A F1, a FIA e as equipas irão reunir para decidir o que fazer com o GP da Rússia. Sebastian Vettel já afirmou que não irá correr na Rússia se a prova não for cancelada. Verstappen juntou-se a Vettel no boicote à prova na Rússia: “Quando um país está em guerra, não é correto corrermos lá”, disse o holandês.

A Haas retirou Mazepin e o diretor da equipa Guenther Steiner dos compromissos com os media na pista catalã.