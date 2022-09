Formação, aulas de alemão e contratos de trabalho. Suíços procuram camionistas em Portugal

A Galliker Transport, principal companhia de transportes logísticos da Suíça, prepara-se para investir cerca de um milhão de euros num centro de formação de camionistas em Famalicão.

De acordo com o jornal O Minho, que cita uma nota enviada pela empresa, a academia irá ser inaugurada já no próximo dia 28 de setembro, pelas 16h30, em Vilarinho das Cambas.

Com esta iniciativa, o grupo liderado por Rolf Galliker ambiciona formar e contratar motoristas de pesados de mercadorias, até aos 40 anos, oferecendo-lhes “condições salariais e regalias praticadas naquele país”, pode ler-se na publicação.

Ainda segundo O Minho, todos os interessados passarão por um processo de seleção que contempla uma entrevista presencial e uma análise curricular. O eleitos assinarão posteriormente um contrato de trabalho com a duração de quatro meses, durante os quais irão ter aulas teóricas e práticas de condução de veículos pesados (formação das categorias C e C+E, formação ADR e formação CAM). No final da formação serão integrados nos quadros da empresa helvética. À chegada à Suíça, serão recebidos por uma equipa de acolhimento constituída por portugueses.

A academia de formação será liderada pelo português Nuno Veloso.