Ford Trucks alcança liderança no mercado português

A Ford Trucks alcançou o primeiro lugar do ranking nacional de veículos pesados de mercadorias em julho, ao ter matriculado 82 dos 355 veículos pesados registados no mês passado em Portugal. A marca atinge assim uma quota de mercado de 23,1% no mês em que se verificou um crescimento de 49,2% no mercado nacional comparativamente com o período homólogo do ano anterior.

Em apenas três anos de presença no mercado nacional, este é considerado um “feito extraordinário, fruto do esforço de toda a equipa, que a todos nos orgulha, mas também da confiança depositada em nós, pelos nossos clientes”, refere Bruno Oliveira, CEO da Ford Trucks em Portugal. O responsável acrescenta que continua a “contrariar as expectativas do mercado”, com um crescimento que quer sustentável.

“Acreditamos que temos uma estratégia forte, qualidade na nossa oferta e uma equipa extremamente motivada para estabelecer relações fortes com os nossos clientes e que isso nos permitirá manter uma operação bem sucedida”, conclui.

Apesar deste ser considerado um marco importante na história da marca, um dos objetivos imediatos é atingir as 1.000 viaturas vendidas no mercado luso. “Estamos neste momento nas 707 viaturas, mas cremos que, muito em breve, poderemos celebrar as 1.000 e festejar com toda a equipa, clientes e parceiros”, perspetiva Bruno Oliveira.

No âmbito da sua estratégia nacional, a Ford Trucks continua a apostar na sua rede de assistência pós-venda com seis oficinais de norte a sul do país e perspetiva-se uma nova abertura em Braga, complementando assim a sua rede.