Ford regressa à Fórmula 1 com a Red Bull

A Ford acaba de anunciar o regresso ao campeonato do mundo de Fórmula 1, depois de mais de 20 anos de ausência. Sendo que, desta feita, o regresso é feito em parceria, com a Red Bull Racing, que, esta sexta-feira, deu a conhecer a sua nova decoração para 2023.

O anúncio do regresso da marca da oval azul ao patamar maior do automobilismo de velocidade, foi feito, através de um comunicado divulgado esta sexta-feira, no qual revelou ainda que, a presença no pelotão da boxes do mundial de Fórmula 1, só será efectivado, dentro de três anos, na temporada de 2026.

Segundo o Presidente-executivo da Ford Motor Company, Bill Ford, trata-se do “início de um novo e emocionante capítulo, naquilo que é o percurso da Ford na história do automobilismo mundial, o qual começou com o meu bisavô e a sua vitória numa corrida, que ajudou a lançar a nossa empresa”.