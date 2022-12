Ford apoia igualdade de género

A Ford Trucks Portugal uniu-se à associação Corações Com Coroa para apoiar a igualdade de género com a iniciativa “Corações ao Volante”.

O objetivo passa por desafiar todas as mulheres motoristas de veículos pesados em Portugal (independentemente da marca de camião que conduzem) a contribuir para esta causa, participando através da introdução dos seus dados de viagens no site www.coracoesaovolante.pt. A Ford Trucks, por sua vez, vai converter os quilómetros percorridos numa doação à Corações Com Coroa.

Ana Magalhães, da Corações Com Coroa, enaltece a iniciativa da Ford Trucks Portugal “É com abraçamos esta iniciativa que tão próxima está da nossa missão”, afirma. “Esta iniciativa é excelente, pois vai-nos permitir ajudar ainda mais raparigas e mulheres a ter um futuro melhor, sentindo-se realizadas a fazer o que mais querem, seja conduzir um camião, manobrar um bisturi numa sala de cirurgia ou dirigir uma empresa.”

Daniela Oliveira, motorista de veículos pesados na JMF – Jesus Marques e Filhos, Lda, será uma das participantes e afirma “Será com muito gosto que participo nesta atividade, com o meu trabalho, as minhas viagens e os muitos quilómetros que percorro, e acredito que as minhas colegas também se vão juntar a esta iniciativa.

Bruno Oliveira, CEO da Ford Trucks Portugal, reconhece que “a profissão de motorista de pesados tem sido maioritariamente desempenhada por homens, mas cada vez mais, e ainda bem, as mulheres entram neste mundo”. O CEO frisa ainda que “esta é a nossa forma de reconhecer este feito e, simultaneamente contribuir para uma excelente causa. E é importante salientar que esta será uma ação feita de e para mulheres.”

A iniciativa de solidariedade social foi lançada no dia 24 de novembro, através de um vídeo partilhado nas redes sociais da Ford Trucks, que reúne os testemunhos de Bruno Oliveira, Ana Magalhães e de Daniela Oliveira e conta já com várias participações. A ação decorre até se alcançar um total de 5.000 euros com a conversão de quilómetros percorridos pelas motoristas aderentes.