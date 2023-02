Força de vontade bracarense não chegou para derrotar Fiorentina

O Sporting de Braga despediu-se das competições europeias de futebol perdendo, fora, com a Fiorentina, 3-2, num jogo em que esteve a vencer por 2-0, mas o sonho do que seria uma épica reviravolta durou pouco tempo.

Os minhotos caem no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Conferência com uma derrota tangencial, mas a chave da eliminatória foi a goleada sofrida em casa, há uma semana, por 4-0.

Com nove alterações em relação ao ‘onze’ bracarense da primeira mão, Castro até colocou o Sporting de Braga em vantagem (16 minutos), que Álvaro Djaló ampliou (34), dando esperança, que muitos não acreditariam ser possível, em anular os números trazidos de Portugal.

Mas a Fiorentina reduziu pouco depois, por Mandragora (37) – esfriando quase por completo esse sonho -, empatou já no segundo tempo, por Saponara (58), e colocou-se na frente por Arthur Cabral (83), materializando a superioridade que já tinha patenteado em Braga.

A equipa da casa até entrou melhor e Gonzalez, de cabeça, obrigou Tiago Sá a boa defesa (10), mas o Sporting de Braga foi ficando confortável no jogo e, aos 16 minutos, Rodrigo Gomes ‘fugiu’ pela direita e rematou cruzado para excelente intervenção de Sirigu.

Na sequência do lance, a bola ‘pingou’ à entrada da área onde Castro surgiu a rematar de primeira, inaugurando o marcador.

Contestada pelos adeptos por ser apenas 14.ª classificada na Serie A, na qual não vence há seis jornadas seguidas, a Fiorentina sentiu o golo dos minhotos e viu novo remate de Álvaro Djaló ameaçar Sirigu (23).

Já depois de novo lance perigoso dos minhotos, mas anulado por fora de jogo, Álvaro Djaló fez o segundo com um grande remate de fora da área, após assistência de Banza, de cabeça (34).

A pressão das bancadas sobre os italianos era um aliado do Sporting de Braga, mas a vantagem de dois golos durou pouco tempo porque, pouco depois, uma boa jogada de envolvimento pelo lado direito do ataque italiano, voltou a dar o ‘oxigénio’ que parecia começar a faltar à Fiorentina. Bonaventura assistiu e Mandragora, bem no ‘coração’ da área, atirou a contar, com Tiago Sá ainda traído pela tentativa de corte de Joe Mendes (37).

Aos 49 minutos, surgiu um dos lances do jogo: Arthur Cabral rematou e, apesar da defesa no limite de Tiago Sá, o árbitro assinalou golo explicando que o relógio recebeu essa indicação da tecnologia da linha de golo.

Mas, alertado pelo VAR, o árbitro francês Benoit Bastien foi ver as imagens e anulou a decisão. Contudo, logo a seguir, a transmissão televisiva mostrou, com recurso às imagens virtuais, que a bola tinha mesmo entrado.

Indiferente à trapalhada arbitral, Rodrigo Gomes visou a baliza contrária com perigo (57), mas seria a Fiorentina a marcar no minuto seguinte, com Saponara a rematar rasteiro, em arco, após nova assistência de Bonaventura (58).

Artur Jorge foi refrescando a equipa, lançando Racic e Ricardo Horta (62) e, dez minutos depois, Bruma e Abel Ruiz.

O Sporting de Braga esteve perto do terceiro golo aos 70 minutos, mas Rodrigo Gomes atrapalhou-se com a bola já depois de ultrapassar o guardião contrário, e foi mesmo a Fiorentina a consumar a reviravolta aos 83 minutos com um belo golo de Arthur Cabral após mais uma assistência de Bonaventura.

O Sporting de Braga quase empatou, novamente por Rodrigo Gomes, agora de cabeça, mas Sirigu fez uma grande defesa (87).