Forbes aconselha Porto e Douro como destinos turísticos para 2020

A influente revista de economia e negócios destaca no seu site o Porto e Douro com um artigo de um colaborador especializado em propostas para o consumidor, Christopher Elliott, no caso de viagens, e em colaboração com especialistas de uma agência de viagens, a Ovation Travel Group, particularmente dedicada ao mercado do turismo de negócios e de luxo.

Entre propostas que vão dos EUA à Argentina, Itália, Chile, Japão ou Marrocos, surge o Porto e o Vale do Douro como a proposta nº 7 da lista e com uma indicação especial: “O Porto é ótimo para famílias”.

Mas, no geral, o que a região tem para oferecer de melhor é resumido logo à entrada: “O Porto tem excelente comida, vinho, paisagem, clima perfeito e preços razoáveis”, garante-se.

Andrew Steinberg, um concierge de viagens de luxo para a agência que colabora no artigo, sugere, claro, luxo: “algumas das melhores propriedades são o The Yeatman e Maison Albar Hotels/Le Monumental”, diz, sublinhando que depois do Porto se pode dar facilmente “um salto a Lisboa”.

A lista completa de sugestões pode ser consultada aqui.

