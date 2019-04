Folclore português declarado património imaterial no Brasil

O folclore português foi declarado património histórico e cultural, de natureza imaterial, do estado fluminense. O governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, assinou a lei, no dia 28 de março.

Por trás deste reconhecimento do folclore português na terra do samba está Martha Rocha. Filha de um casal de transmontanos, Martha é deputada estadual, no Rio de Janeiro, estado com a maior comunidade portuguesa no Brasil.

Segundo o documento aprovado “as instituições de ensino luso-brasileiras ou de promoção da cultura portuguesa, situadas no estado do Rio de Janeiro, deverão desenvolver ações de divulgação da história, cultura e eventos em suas oficinas, debates e aulas temáticas sobre o folclore português e suas manifestações artísticas”.

Em declarações ao Mundo Lusíada, o presidente da Casa das Beiras, José Henrique Ramos da Silva, explica de que forma esta lei pode tomar forma, “vamos tentar captar esse novo público carioca, filhos de portugueses, que ainda não tem contato com a nossa comunidade, com as nossas casas regionais”.