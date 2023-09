Foi vendido o Jeep Wrangler número cinco milhões

A marca Jeep anunciou a venda do Wrangler número cinco milhões, unidade adquirida por um cliente de Camden, Nova Jersey, EUA. O proprietário receberá igualmente 5.000 dólares em Jeep Performance Parts (JPP) da Mopar e benefícios vitalícios de assistência ao cliente Jeep Wave que incluem a manutenção programada, acesso a eventos exclusivos da Jeep e assistência dedicada ao cliente.

“O Jeep Wrangler é o herdeiro natural do lendário Willys, o veículo que inspirou o espírito e a alma da Marca; desde a sua introdução em 1987, tem sido um pilar do mundo dos SUV e estamos muito orgulhosos por celebrar o Jeep Wrangler número cinco milhões”, afirmou Eric Laforge, diretor da marca Jeep na Europa.

O primeiro Jeep Wrangler, com o código de modelo YJ, entrou em produção há 37 anos na fábrica da American Motors Corporation. O YJ vendeu 630.000 unidades entre 1987 e 1995.

Seguiu-se-lhe o TJ em 1996, o JK em 2006 e o JL em 2017; cada nova geração baseia-se numa história lendária através de uma combinação inigualável de capacidade todo-o-terreno e design genuinamente Jeep.

Desde a introdução do Wrangler YJ, cada iteração subsequente do Wrangler foi concebida para ser ainda mais refinada e confortável para a utilização diária, proporcionando aos clientes o SUV mais icónico e com maior capacidade para todo-o-terreno do mundo.

O lendário veículo conquistou os corações dos europeus também graças às suas inúmeras séries especiais que se sucederam ao longo dos anos. Estas incluem o “10th Anniversary”, o “Golden Eagle” e o “Backcountry”, apenas para referir alguns das mais populares. No mesmo ano, inicia-se a produção da quarta geração do modelo (código JL), um projeto desenvolvido cinco anos antes sob a égide da recém-nascida Fiat Chrysler Automobile. Depois, em 2021, o Wrangler 4xe Plug-in Hybrid faz a sua estreia na Europa – o Wrangler mais eficaz, potente, eficiente, sustentável, tecnicamente avançado e conectado alguma vez introduzido no mercado europeu – o qual foi distinguido com prestigiados prémios continentais, incluindo o “4×4 of the ‘year 2022” atribuído pela conceituada revista francesa “4×4 Magazine”.

O icónico Jeep Wrangler, o veículo mais competente e reconhecido do mundo, oferece uma capacidade todo-o-terreno inigualável e é produzido com mais de 80 anos de excelência em engenharia 4×4.

O Wrangler 4xe eletrificado é o mais capacitado de sempre, com o melhor desempenho da sua classe, graças à combinação de um potente motor de combustão dianteiro e de uma surpreendente propulsão elétrica traseira que disponibiliza o binário de forma imediata. Utiliza um motor a gasolina de 2,0 litros, sobrealimentado, com uma potência total de 380 cv e um binário de 637 Nm, uma transmissão automática de 8 velocidades, dois motores elétricos e um conjunto de baterias de alta tensão, que permitem uma autonomia totalmente elétrica de 53 km em zonas urbanas e um consumo de combustível de 3,5 l/100 km.