Foi objeto de solidariedade no Porto e agora fugiu para o Brasil

A ex-reclusa que, no ano passado, motivou um abaixo-assinado e uma manifestação de apoio por ter sido despejada da sua habitação municipal no Porto, no Bairro do Lagarteiro, está foragida e é procurada pela Interpol.

Paula Gonçalves, 36 anos, tinha sido condenada a 12 anos de prisão por tráfico de droga, e, em março de 2019, foi-lhe concedida liberdade condicional.

Paula queria ir para o Brasil, mas a autorização foi recusada pelo Tribunal de Execução de Penas (TEP) do Porto. Ainda assim, Paula resolveu atravessar o oceano Atlântico e nunca mais se apresentou à justiça.

