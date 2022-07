Foi há seis anos mas ninguém esquecerá esta data

Há precisamente seis anos, no dia 10 de julho de 2016, Portugal preparava-se para um dia de festa e erguia orgulhosamente as bandeiras do país em todos os cantos do mundo onde há um português.

Era um dia histórico, sem precedentes. A seleção portuguesa iria defrontar a França na final do Euro, num torneio que nem sempre foi um ‘mar de rosas’ para a equipa lusitana, mas cujos obstáculos foram sendo ultrapassados pelos homens de Fernando Santos, até chegar ao grande dia, o dia em que tudo se decidia.

Nesse domingo de verão, fazia muito calor em Portugal e em França também. Os termómetros ultrapassavam os 30 graus e o coração dos portugueses estava ‘quentinho’ e iluminado pela esperança de fazer história.

Quando o árbitro apitou o início da partida, os corações dos portugueses palpitaram. O jogo foi difícil. Uma partida sem golos, muitos sustos dada a grande ‘pujança’ do adversário francês e o capitão Cristiano Ronaldo a sair do campo em lágrimas após se lesionar. Nesse momento, a expetativa de ver os portugueses coroados com o título de campeões europeus esmoreceu, mas a fé, essa nunca desapareceu.

Foi então que a poucos minutos do fim – já o desfecho da partida antevia penáltis – o ‘milagre português’ veio dos pés do suplente Éder, no prolongamento da final, aos 109 minutos de jogo.”Vai Eder! Chuta, chuta! GOOOOOOOLOOOOOOOOOOOOO”. E de repente, estava feito: Portugal era campeão europeu.